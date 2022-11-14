الجبير: العلاقات السعودية - الأميركية قوية بما يكفي لتجاوز أي خلاف

عربيات ودوليات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن «العلاقة بين الرياض ‏وواشنطن قوية بما يكفي لتجاوز الخلافات الأخيرة حول السياسة النفطية للمملكة».‏

وأضاف الجبير، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أمس: «إنها علاقة قوية للغاية، لقد رأينا العديد من العواصف تأتي وتذهب، وكان لدينا تقلبات ونزول ونحن نتحرك دائما نحو علاقة أقوى وأعمق وأوسع».

وتابع: «من الطبيعي أن تكون لدينا خلافات بين البلدان من وقت لآخر، تماما كما يحدث بين الأصدقاء».

وجاءت تصريحات عادل الجبير على هامش مشاركته في مبادرة السعودية الخضراء، بقمة المناخ «كوب 27»، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكان البيت الأبيض انتقد الرياض، بعد أن وافقت مجموعة «أوبك+» التي تقودها السعودية، في الشهر الماضي، على خفض إنتاج النفط بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.

ودافع عادل الجبير في تصريحاته لـ«بلومبيرغ» عن السياسة النفطية السعودية، قائلا إن «المملكة ستواصل العمل من أجل «مصالحها الفضلى» لكن الخلاف لن يؤثر على العلاقة مع أميركا».

وأضاف موضحا: «يتخذ البعض في أميركا نهجا مختلفا، لكننا سنتمكن من التغلب على ذلك».

وأشار الجبير إلى أنه سيلتقي في قمة المناخ بمصر مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري.

وفي تصريح لـ«رويترز» قال الجبير إن تعزيز روابط التجارة والأمن الإقليمي سيكون من الأولويات خلال زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة.

وأضاف «الصين هي أكبر شريك تجاري للسعودية ولدينا استثمارات ضخمة في الصين وللصينيين استثمارات ضخمة في السعودية. لدينا رؤوس أموال ضخمة على المحك وهذه الزيارات ليست أمرا غير مألوف».

وتابع قائلا «الشيء نفسه ينطبق على شركائنا التجاريين الآخرين والشركاء الاستراتيجيين سواء كانت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا، هذا ما تفعله الدول».

وقال مصدران مطلعان على المناقشات التي تجرى قبيل زيارة شي إن من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني المملكة في النصف الثاني من ديسمبر وأن يحضر قمة صينية خليجية إلى جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى قمة ثانية مزمعة مع زعماء عرب آخرين.

وردا على سؤال بشأن أولويات الزيارة، قال الجبير، وهو أيضا مبعوث المملكة لشؤون المناخ «ننظر إلى الأمور التي نهتم بها: الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وكيفية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وبالطبع فإن قضية المناخ الآن على رأس جدول الأعمال فيما يتعلق بالعلاقات الدولية».

وقال الجبير إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مخلصة في جهودها الرامية للتصدي لتغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

