البحرين.. أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ عقدين

عربيات ودوليات

قال وزير العدل البحريني، نواف المعاودة، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، كانت الأكبر منذ 20 عاما، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين «بنا».

وأوضح المعاودة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت

73 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات عام 2002.

وتنافس على هذه الانتخابات 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ 40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية في بلد يسكنه 1.5 مليون نسمة.

وقال وزير العدل إن النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة.

وأضاف أنه لم تسجل أي مخالفات في هذه الانتخابات.

وأسفرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية، عن إعادة على أغلب المقاعد.

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، إعادة على 34 مقعدا وفوز

6 أعضاء بينهم امرأة.

كما شهدت الانتخابات البلدية إعادة على 23 مقعدا وفوز 7 أعضاء بينهم امرأة.

والإعادة وفق النظام الانتخابي البحريني تكون بين أعلى مرشحين بالدائرة الانتخابية لم يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقررة.

وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، تجرى جولة الإعادة في 19 نوفمبر الجاري بالداخل، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت في اليوم الـ8 منه.

