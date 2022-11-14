لبنان سلَّم العراق حفيد أخ صدام حسين «الداعشي»

عربيات ودوليات

تسلَّم العراق من لبنان مواطنا عراقيا قدمته بغداد على أنه حفيد أخ غير شقيق لديكتاتور العراق المقبور صدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري عام 2014، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي.

وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن عبد الله السبعاوي هو «حفيد الأخ غير الشقيق» لصدام حسين، مضيفا أن التسليم جرى الجمعة.

وأضاف المصدر أنه «يعتبر أحد منفذي مجزرة سبايكر» التي شهدت إعدام تنظيم داعش لمئات العسكريين عام 2014.

وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 «في 11 يونيو 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق».

