«الحافلة الغارقة».. 6 طلاب من عائلة واحدة بين الضحايا

عربيات ودوليات

في مشهد مهيب وجنازة حاشدة، شيعت قرية مصرية 6 من أبنائها راحوا ضحية حادث «الحافلة الغارقة» في محافظة الدقهلية شمال مصر، مساء السبت.

وشيع أهالي قرية أوليلة، التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثامين 6 طلاب من عائلة واحدة راحوا ضحية غرق حافلة في ترعة بالقرب من نشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا.

وتبين أن الطلاب الضحايا جميعا ينتمون لعائلة واحدة ويقيمون في شارع واحد، واستقلوا الحافلة معاً حيث كانوا في طريقهم لكلياتهم الجامعية.

وتراوحت أعمار الطلاب ما بين 17و22 عاما، وهم محمد ناصر محمود بكر 17 عاما، محمد عبدالفتاح إبراهيم 17 عاما، ومصطفى محمد عبدالفتاح 17 عاما، ومصطفى مسعد مصطفى 17 عاما، ومحمد أشرف السيد منصور 22 عاما، وعبدالرحمن أحمد عماشة 21 عاما.

وكانت السلطات المصرية أعلنت ارتفاع ضحايا حادث الحافلة الغارقة في ترعة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد إلى 24 قتيلا وإصابة 8 آخرين بينهم سائق الحافلة، وأمرت النيابة العامة بحبس السائق، كما أكدت أنه كان تحت تأثير المخدرات وقت قيادته للحافلة. وقالت النيابة إنها انتقلت لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين الذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

وكشفت النيابة أنه وباستجواب السائق نفى أقوال المصابين، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه مادة مخدرة، مشيرة إلى أنه تم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان مدى تعاطيه المخدرات.

