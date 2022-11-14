كمبوديا أصبحت كولومبيا.. زلة لسان جديدة لبايدن

عربيات ودوليات

خلط الرئيس الأميركي جو بايدن بين كولومبيا وكمبوديا التي تستضيف قمة دولية يقودها زعماء جنوب شرق آسيا. وقال بايدن -عندما التقى نظراءه زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا- «أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته بوصفه رئيس آسيان ولاستضافتنا جميعا». وكان زعيم البيت الأبيض يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يترأس في الوقت الحالي آسيان. وتبدو كولومبيا حاضرة بقوة في ذهن الرئيس الأميركي الذي ارتكب الخطأ نفسه خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا. وقال للصحافيين إنه «يتوجه إلى كولومبيا» قبل أن يصحّح خطأه سريعا، مضيفا «أريد أن أقول كمبوديا».

