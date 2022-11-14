البرهان: نريد حكومة مدنية «تحت حراسة الجيش»!

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الخرطوم - الوكالات: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، أمس، أن الجيش «يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها»، مؤكدا أنه «تم فض الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه للتدخل في الجيش»..

وقال البرهان خلال خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم «لا توجد تسوية سياسية ثنائية الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته».

وتابع: «الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية». وتابع محذرا السياسيين: «كونوا بعيدا عن الجيش ومحاولات التحريض لن تنجح»، مؤكدا أن «أي مجموعة سياسية تحاول التدخل في الجيش هي عدو لنا».

وشدد البرهان على أنه «لن نسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة وتفكيكها، ولن تخون القوات المسلحة الشعب، وستظل حافظة للبلد، ونتعهد للشعب السوداني بأننا في صفه ونسعى لتحقيق تطلعاته، إن قضيتنا هي حماية الوطن وشعبه وأرضه».

ولفت إلى أن «انقسام القوى السياسية وغياب التوافق يضر المؤسسات السودانية»، معربا عن أمنيته في تشكيل حكومة مستقلة غير حزبية.

من جانب آخر، أكد البرهان، أن السودان سيسعى لحل أزماته مع إثيوبيا، سواء الحدود أو «سد النهضة» من خلال الحوار.

وقبل أيام، كشفت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.

وأفادت الآلية الثلاثية في بيان، أنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، مشيرة إلى أنها ستدعو لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.

كما قالت في البيان إنها استلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.

