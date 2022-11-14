الديموقراطيون يحتفظون بالسيطرة على «الشيوخ».. وترامب يرفض التزوير

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واشنطن - الوكالات: بعد أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن سروره بالنتائج التي حققها حزبه الديموقراطي الذي احتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ.

في المقابل، شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجوماً على «التزوير الانتخابي».

جاء ذلك بعد فوز السيناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقاً لقنوات تلفزيونية أميركية. وقبل ذلك، أعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية إعادة انتخاب السيناتور الديموقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا. وبذلك يرتفع عدد الديموقراطيين المنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، مما يسمح للحزب الديموقراطي بالسيطرة على هذا المجلس.

وفي ظل الانتكاسات المتتالية التي مني بها مرشحو ترامب، أطلق الرئيس السابق تصريحات عن «التزوير الانتخابي»، رافضاً الاعتراف بحكم صناديق الاقتراع، كما فعل منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في عام 2020. يأتي ذلك على رغم أن الجمهوريين سيحصلون على غالبية المقاعد في مجلس النواب، الأمر الذي سيعقد ما تبقى من ولاية بايدن، لكن يبدو انتصارهم أقل مما تم الإعلان عنه. فقد توقعت قناة «أن بي سي نيوز»، غالبية هشة بفارق خمسة مقاعد للجمهوريين الذين سيحصلون على 220 مقعداً مقابل 215 مقعداً للديموقراطيين.

ولطالما اعتقد الجمهوريون أن لديهم حظوظاً قوية لاستعادة المجلسين من منافسيهم الديموقراطيين، ووعدوا بـ«مد أحمر»، أو حتى «تسونامي» لم يحدث في النهاية. وأثارت نتائجهم المخيبة للآمال الغضب بين المسؤولين المنتخبين في الكونغرس، الأمر الذي ينذر بإمكان اللجوء إلى تصفية حسابات. فقد طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لترامب في رسالة كشف عنها موقع «بوليتيكو» بتأجيل التصويت لانتخاب زعيمهم في المجلس، مما يشكل تحدياً للزعيم الحالي ميتش ماكونيل. وقالوا، «نشعر جميعاً بخيبة أمل لأن المد الأحمر لم يتحقق، وهناك أسباب عدة وراء ذلك».

