الرئيس الإسرائيلي كلف نتانياهو تشكيل الحكومة: محاكمتك بتهم الرشوة والفساد لم تغب عني!

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمسحد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدّر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أجريت في الأول من نوفمبر، مع حلفائه في اليمين المتطرف.

ويُتوقع أن يشكل نتانياهو حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وذلك يثير كثيرا من المخاوف في الداخل والخارج.

وفي مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، قال هرتسوغ وإلى جانبه نتانياهو إنه كلفه رسميا بتشكيل الحكومة، وسلّمه خطاب التكليف.

وتطرق هرتسوغ، في مراسم بُثت على التلفزيون، إلى محاكمة نتانياهو في اتهامات بالفساد وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.

وأضاف «حقيقة أن هناك محاكمة ضد نتانياهو لم تغب عني، لكنّ هناك قرارا للمحكمة العليا في الموضوع. لذلك بعد التفكير ووفقا للقانون، قررت أن أعهد إليك بتشكيل الحكومة». وسبق أن رفضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) التماسات لمنع نتانياهو من تولي منصب رئيس الوزراء في ظل محاكمته التي بدأت في 24 مايو 2020، في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. أما نتانياهو فقد تعهد ببذل جميع الجهود كي تكون حكومته ناجحة ومستقرة ومسؤولة. وأشار إلى ما وصفها بإنجازات حققها في حقبته السابقة من قبيل توفير الأمن، وجلب اللقاحات، وتوقيع اتفاقات سلام مع دول عربية، حسب قوله. ورفض نتانياهو المخاوف القائلة إن نتيجة الانتخابات نذير سوء على «ديموقراطية» إسرائيل، وزعم إنها ستكون «منارة» إقليمية. وأكد أن هناك توافقا واسعا في إسرائيل على ضرورة مواجهة برنامج إيران النووي. وقد عدل نتانياهو عن نيته عرض حكومته الجديدة -التي ستكون السادسة برئاسته- على الكنيست لنيل الثقة هذا الأسبوع، وذلك بسبب مصاعب يواجهها في توزيع الحقائب الوزارية مع حلفائه من حزب الصهيونية الدينية الفاشي وأحزاب المتدينين المتزمتين «الحريديم». وسيكون أمام نتانياهو 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافية إذا لزم الأمر.

