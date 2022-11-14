أوكرانيا.. الروس دمروا خيرسون ويتوعدون بأسلحة تغير وقائع الميدان

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن القوات الروسية دمّرت البنية التحتية الرئيسة في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا قبل الانسحاب منها.

ووصف زيلينسكي المعارك بأنها كالجحيم في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتالا أكثر صرامة بعد أن تخلّت روسيا يوم الجمعة عن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير الماضي. وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: إن الروس «في كلّ مكان لديهم نفس الهدف، وهو إذلال الناس قدر الإمكان.

لكننا سنعيد كل شيء، صدقوني». وأضاف «قبل الفرار من خيرسون، دمّر المحتلون كل البنى التحتية الحيوية: الاتصالات والمياه والتدفئة والكهرباء». في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إسقاط مروحية من طراز «مي-8» تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه تم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف، إضافة إلى إحباط محاولات هجوم أوكرانية على محور كوبيانسك. وأشارت إلى أنه تم تدمير ترسانة طائرات للقوات الجوية الأوكرانية بقذائف عالية الدقة.

وقالت موسكو إن أسلحة روسية حديثة ومتطورة ستبدأ الوصول لمناطق العمليات خلال أشهر قليلة. ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس السابق لمؤسسة «روس كوسموس» الفضائية ديمتري روغوزين، أنه في الأشهر المقبلة، ستبدأ أحدث الأسلحة الروسية في الوصول إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، مما سيضمن نصر روسيا. ومن جانبه، ذكر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أن روسيا لم تستخدم بعد كل قوتها العسكرية، في إشارة إلى احتمال استعمال السلاح النووي.

وقال عبر تطبيق تليغرام «لأسباب واضحة لجميع العقلاء، لم تستخدم روسيا بعد كامل ترسانتها من وسائل التدمير الممكنة»، مضيفا «هناك وقت لكل شيء».