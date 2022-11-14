أرسنال ابتعد في الصدارة.. ونيوكاسل قفز إلى الثالث

دوليه

استثمر أرسنال تعثر منافسه مانشستر سيتي بأفضل طريقة ممكنة ليبتعد بصدارة الدوري الإنكليزي. وتغلب أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 2-0 اول من امس في المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي. وقاد النرويجي أوديغارد فريقه للفوز بتسجيله الثنائية (55 و75). وهذه المرة الثانية التي يسجل بها أوديغارد ثنائية مع أرسنال في الدوري هذا الموسم بعدما بصم على ثنائية ي المرحلة الثالثة أمام بورنموث 3-0.

وواصل أرسنال نتائجه المميزة في الدوري إذ حقق فوزه الثالث توالياً وتجنب الهزيمة للمباراة الثامنة توالياً في الدوري (سبعة انتصارات وتعادل).

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن سيتي الذي خسر أمام برينتفورد 1-2 أول من أمس أيضاً. وفشل الخاسر في مغادرة المركز الأخير بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 55، عندما تابع أوديجغرد من مسافة قريبة، تمريرة فييرا أمام المرمى. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 75، عندما تصدى الحارس سا لتسديدة مارتينيلي، فوصلت الكرة إلى أوديغارد الذي ردها بتصويبة متقنة في الشباك، مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

وانهزم مانشستر سيتي أمام ضيفه برينتفورد 1-2. وافتتح ايفان توني (16) التسجيل مبكراً للضيوف ثم أدرك فيل فودن التعادل في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، منح توني نقاط الفوز لفريق برينتفورد بتسجيله الهدف الثاني لفريقه (90+8) والشخصي الثاني له في المباراة.

وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرنتفورد هذا الموسم بعد أن ألحق بمان يونايتد خسارة قاسية على كانت برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

بدوره قفز نيوكاسل إلى المركز الثالث بعد فوز في غاية الأهمية على تشلسي 1-0. وجاء الفوز الخامس توالياً في الدوري الممتاز لنيوكاسل بفضل هدف ويليوك الذي أتى مع الدقيقة السابعة والستين. وزادت الخسارة من محنة تشلسي بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً في المسابقة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف بينما توقف رصيد تشلسي عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى أحرز داروين نونيس هدفين وأضاف روبرتو فيرمينو هدفاً ليفوز ليفربول 3-1 على ضيفه ساوثمبتون في آخر مباراة للفريقين في الدوري قبل انطلاق كأس العالم. وتقدم ليفربول إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.

وتقدم فيرمينو، المستبعد من تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بهدف مبكر لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة كرة نفذها آندي روبرتسون في الدقيقة السادسة. لكن بعد دقائق أدرك تشي آدمز التعادل لساوثهامبتون بضربة رأس (9).

وأعاد نونيس مهاجم أوروغواي تقدم ليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة الشاب هارفي إليوت البالغ عمره 19 عاماً. وقبل الاستراحة بثلاث دقائق، سجل نونيس، المنضم هذا الصيف من بنفيكا مقابل حوالي 95 مليون يورو (98.34 مليون دولار)، هدفه الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من روبرتسون وهز الشباك من مدى قريب.

وانتفض توتنهام هوتسبير بشكل رائع في الدقائق الأخيرة ليفوز 4-3 على ليدز يونايتد بفضل هدفين قاتلين من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور. وبدا أن فريق المدرب أنطونيو كونتي سيخسر للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في الدوري بعدما سجل رودريغو هدفين ليمنح ليدز التقدم 3-2 قبل أقل من عشر دقائق من النهاية. لكن بنتانكور سدد كرة دخلت المرمى في الدقيقة 81 لتصبح النتيجة 3-3، وبعد دقيقتين مرر ديان كولوسيفسكي كرة أرضية من الجانب الأيمن حولها بنتانكور إلى هدف من مدى قريب. وكان توتنهام قد تعادل مرتين بواسطة هاري كين وبن ديفيز (25 و51) بعد أن افتتح التسجيل سومورفيل (10).

وأصبح رصيد توتنهام 29 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الثالث مقابل 15 نقطة لفريق ليدز في المركز 14. وانتصر بورنموث على إيفرتون 3-0 ونوتنغهام فورست على كريستال بالاس 1-0 وخسر وست هام أمام ليستر سيتي 2-0.

