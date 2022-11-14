نابولي واصل انطلاقته

دوليه

واصل نابولي نتائجه الرائعة بتغلبه على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لاثنين أول من أمس في المرحلة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من النيجيري فيكتور أوسيمين (15) والبولندي بيوتر زيلنسكي (31) والمقدوني الشمالي إليف إلماس (58). أما الخاسر فقد تكفّل بتوقيع هدفيه كل من المقدوني الشمالي إيليا نيستوروفسكي (79) والألماني لازار ساماردزيتش (82).

وهو الفوز الحادي عشر تواليًا لنابولي والثالث عشر للفريق في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين دون أن يتعرّض للخسارة ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة.

في المقابل تكبّد أودينيزي هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات ومثلها تعادلات ليتجمّد رصيده عند 24 نقطة. وضمن المرحلة ذاتها خسر سامبدوريا من ضيفه ليتشي بهدفين نظيفين وانتصر بولونيا على ضيفه ساسولو 3-0.

