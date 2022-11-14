إدريسو: إيتو اشترى التأهل إلى كأس العالم

دوليه

فجّر اللاعب الدولي الكاميروني السابق إدريسو محمدو مفاجأة من العيار الثقيل باتهامه رئيس إتحاد الكاميرون صامويل إيتو بالتلاعب في نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون ضمن الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، والتي جرت بملعب مصطفى شاكر يوم 29 مارس الماضي بإداراة الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وظهر اللاعب الدولي الكاميروني السابق إدريسو محمدو في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع يتهم فيه رئيس الاتحاد صامويل إيتو بـ «شراء» التأهل إلى المونديال» وقال إن «إيتو قدّم رشوة إلى الحكم بكاري غاساما لتسهيل فوز الكاميرون على الجزائر والعبور إلى كأس العالم».

وقال إدريسو موجهاً حديثه إلى إيتو «لقد اشتريتم المباراة (أمام الجزائر).. نحن نعرف ماذا حدث في هذا اللقاء.. لقد تم شراء الفوز والتأهل».

وأضاف: «المدرب سونغ لا يعرف أسماء اللاعبين الذين استدعاهم للمونديال، القائمة وصلت للمدرب بعد نصف ساعة من صدورها موضحا أنه متأكد من أن قائمة المنتخب الكاميروني المعنية بالمونديال لم يحضرها سونغ، بل إيتو هو من صاغها».

