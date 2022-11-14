أرتيتا سعيد بالفوز

دوليه

عبر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن سعادته بعد الفوز المهم على وولفرهامبتون 2-0 أول من أمس ضمن الدوري الانكليزي. وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «كان اليوم يتعلق بالصبر الشديد، وطريقة اللعب التي انتهجوها جعلت الأمر صعبًا مع وجود مساحات صغيرة جدًا. كان الأمر محبطًا لأنهم كانوا ينتظرون هذا الخطأ ليلحقوا الأذى بنا في المرتدات». وأضاف: «كانت السرعة والدافع والشجاعة لأخذ زمام المبادرات أكثر، أفضل بكثير في الشوط الثاني، ثم فزنا بالمباراة».

وعن خروج لاعب وسطه غرانيت تشاكا بعد 15 دقيقة من بدء اللقاء، علق أرتيتا: «لم يكن يشعر بالارتياح، كان يشعر بالمرض. لدينا 4 لاعبين آخرين يعانون من هذه الأعراض. الشيء الجيد هو أنه في ظل هذه الظروف أتينا إلى هنا وحققنا الفوز».

