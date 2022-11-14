بايرن عزَّز صدارته

دوليه

عزّز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني بفوزه الثمين على مضيفه شالكه 2-0 أول من أمس في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة المحلية. وبصم على هدفي الفريق البافاري كل من سيرج غنابري (38) والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (52). وهو الفوز السادس تواليًا والعاشر لبايرن ميونيخ في البوندسليغا خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة. في المقابل تكبّد شالكه المتعثّر هذا الموسم، خسارته العاشرة مقابل انتصارين و3 تعادلات، ليتجمّد رصيده عند 9 نقاط في المرتبة الأخيرة. وفي مباراة أخرى عاد لايبزيغ إلى الديار بفوز ثمين من أرض فيردر بريمن بهدفين لواحد. وسجّل للفائز كل من البرتغالي أندريه سيلفا (13) والنمساوي كزافير شلاغر (71). في المقابل وقّع كريستيان غروس هدف أصحاب الأرض الوحيد (57).

وبذلك رفع لايبزيغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب البوندسليغا مؤقتًا.

أمّا فيردر بريمن فقد توّقف عدّاده عند 21 نقطة. وضمن ذات المرحلة فاز فولفسبورغ على هوفنهايم 2-1 وباير ليفركوزن على شتوتغارت 2-0 وبوخوم على أوغسبورغ 1-0 وهيرتا برلين على كولن 2-0.

