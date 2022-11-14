لنس انفرد بالمركز الثاني

دوليه

تابع لنس نتائجه اللافتة جداً في الدوري الفرنسي بتحصينه المركز الثاني وتذليله الفارق مؤقتاً مع باريس سان جرمان المتصدر. وانتصر لنس على ضيفه كليرمون 2-1 أول من أمس في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي. وسجّل الغاني ساميد الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح الضيف التقدم بالنتيجة (38). وعدّل ويسلي سعيد النتيجة بعد قرابة ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني قبل أن يمنح زميله الإيفواري فوفانا نقاط الفوز للنس في الدقيق الثامنة والستين.

ورفع الفائز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن باريس سان جرمان المتصدر مع مباراة أقل للأخير. وتجمد رصيد كليرمون عند 19 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

وعزز رين موقعه في المركز الثالث بتغلبه على ضيفه تولوز 2-1.

وحسم رين الشوط الأول في صالحه بهدف بنجامان بوريغو في الدقيقة 25، ونجح الضيوف في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر الهولندي ثييس دالينغا (55)، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أعاد أرنو كاليمويندو التقدم مجدداً لرين بتسجيله الهدف الثاني (58). ورفع رين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مقابل 16 نقطة لتولوز الثاني عشر.

