أراوخو لن يشارك في دور المجموعات

دوليه

أعلن منتخب الأوروغواي قائمته المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وقد ضمت اسم رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، رغم عدم تعافيه من الإصابة.

وتعرض أراوخو (23 عاما) لإصابة قوية في الفخذ، في سبتمبر الماضي، أثناء تواجده مع منتخب بلاده. وقرر أراوخو وقتها الخضوع لعملية جراحية، بدلا من تلقي العلاج، وذلك خوفا من تكرار الإصابة، الأمر الذي أحاط مشاركته في كأس العالم بالشكوك.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة والاتحاد الاوروغوياني لكرة القدم، اتفقا على أن أراوخو لن يلعب أي مباريات في مراحل المجموعات في مونديال قطر.