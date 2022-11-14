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استدعاء زايد وباجية وكميل لقائمة الأزرق


استدعى مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو ثلاثة لاعبين هم فيصل زايد ومحمد باجية وابراهيم كميل إلى قائمة المنتخب الأول المشارك في دورة كأس الخليج العربي الـ25 بدلا من اللاعبين أحمد شبيب ومحمد دحام وبندر السلامة.
وتعرض كل من شبيب والسلامة لإصابة قطع في الرباط الصليبي، وبالتالي غيابهما عن الملاعب لفترة طويلة، فيما قدم دحام اعتذاره عن الانضمام لقائمة المنتخب لظروف خاصة.
وكان اتحاد الكرة أعلن قائمة الأزرق بداية هذا الشهر للمشاركة في فترة الإعداد لبطولة «خليجي 25» التي ستقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل. وكانت قرعة الدورة أوقعت الأزرق في المجموعة الثانية مع البحرين وقطر والإمارات في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن.


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