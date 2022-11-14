ذهبية لبهبهاني في ختام «ألماتي للجمباز الإيقاعي»

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اختتم منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات مشاركته في بطولة ألماتي الودية، بأفضل طريقة ممكنة بعد إحراز البطلة ليان بهبهاني الميدالية الذهبية في المستوى الأول (A)، ليرتفع رصيد «أزرق الجمباز» في البطولة التي أقيمت منافساتها في المدينة الكازاخستانية على مدى ثلاثة أيام، إلى 7 ميداليات (بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية).

وجاء إنجاز ليان بهبهاني في فئة تحت 12 عاماً، وذلك بعد يوم واحد من الحصاد الرائع الذي تحقق على زميلاتها سارة البناي وتاليا بهبهاني ودلال الجسام (3 ذهبيات) ونبيلة الخرافي وراية القصار (فضيتان) وأمينة الكندري (برونزية)، ليثبت المنتخب الكويتي حضوره في هذه المسابقة القوية التي شهدت مشاركة نحو 850 لاعبة من كازاخستان والعراق إلى جانب لاعبات الكويت.