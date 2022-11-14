الأبيض منطقي والأصفر «تلش» والأخضر عاد

محلية

بعد ختام القسم الاول للدوري الممتاز ظل المستوى العام للفرق يتأرجح ما بين صعود وهبوط، فلم يكن هناك فرق قد استقرت على مستوى معين وبدليل ان فارق النقاط بالترتيب سواء بالصدارة او بالمراكز الاخرى ضئيل جدا باستثناء الاخير الذي يتذيله الساحل. وكان الكويت حسم مواجهته مع السالمية لمصلحته 2-1 التي جمعت بينهما اول من امس، ومثل هذا الوضع الذي ساد المنافسات قد يكون طبيعيا نظرا لظروف عدة منها يعود للانطلاقة المبكرة للبطولة وعدم الجاهزية الكاملة لبعض الفرق وعدم نجاح بعض المدربين في مهامهم وجاءت المحصلة النهائية في ظل هذا التأرجح على النحو التالي:

الكويت: استمر في الصدارة برصيد 18 نقطة ليثبت انه قادر على استعادة توازنه بالرغم من المطبات التي حدثت له في بعض المباريات لكن بخبرة لاعبيه استطاع العودة لمكانه المفضل.

العربي: نجح في العودة من بعيد بعدما كان اغلب الجولات في المراكز المتأخرة الا انه نجح بجمع قواه في المراحل الاخيرة ليعود لتحقيق الانتصارات وبالذات عقب فوزه على كاظمة والقادسية بالنتيجة ذاتها 3-1 ليأتي في الوصافة برصيد 16 نقطة.

كاظمة: لم يحافظ على انطلاقته المثالية التي بدأها وقدم مستويات جيدة وضعته في الصدارة في المراحل الأولى، لكن نتائجه شهدت أخيراً تراجعا سريعا نظرا لغياب بعض لاعبيه الاساسيين ليكون بعد ذلك في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

السالمية: جاء في المركز الرابع برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الاهداف وهو الاخر لم يكن ثابت عند نقطة فنية معينة بالرغم من صفوف الفريق تضم العديد من اللاعبين المتقاربين فنيا ليكون لغزا محيرا للمتابع.

الجهراء: هو الآخر لديه 13 نقطة وحل خامسا بنسبة الاهداف ويعد من الفرق التي احدثت مفاجآت في اغلب المباريات بعد فوزه على الكويت والقادسية والتعادل مع كاظمة وهذا ما يمنحه دفعة معنوية للقادم من المباريات.

الفحيحيل: حل سادسا بعدما جمع 12 نقطة متفوقا على القادسية بفارق الاهداف وظهر بصورة فنية لافتة عطفا على ما قدمه من عروض جيدة، وما يميزه امتلاكه للشجاعة من خلال مقارعة الخصوم في الكثير من المباريات.

القادسية: يقع في مركز غير مناسب له تماما حيث جاء سابعا برصيد 12 نقطة، وبدا الفريق انه يعاني من قصور في عدة نواحٍ منذ ضربة البداية وحاول بالترقيع ان يتدارك الموقف لكن مثل ذلك لن ينفع ان لم تكن هناك حلول واقعية.

النصر: انطلق بنشاط لكن سرعان ما اختفى حماسه ليكون في المركز الثامن برصيد 10 نقاط بالرغم من انه كثيرا ما يحرج الفرق الكبيرة لكن ذلك يختفي امام الفرق الاخرى القريبة من مستواه.

التضامن: حل تاسعا برصيد 9 نقاط ولديه مجموعة من اللاعبين الذين يتملكهم الحماس الا ان الفريق يعيبه عدم التوظيف السليم على الصعيد الفني وكيفية توزيع الجهد.

الساحل: ظل مستقراً في المركز الاخير طوال الجولات ليأتي في النهاية ويحقق فوزا وحيدا على كاظمة ليصبح رصيدة 5 نقاط بما ان الفريق يمتلك بعض اللاعبين الشباب الذين يتملكهم الحماس.

