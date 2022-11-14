كاظمة يطالب بإعادة لقاء الساحل

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طالب كاظمة عبر خطاب رسمي اتحاد الكرة باعادة مباراته مع الساحل التي خسرها أول من أمس 1-3 ضمن الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز بسبب خطأ قانوني جسيم من قبل حكم اللقاء وفق ما أورده في كتابه.

وتقدم كاظمة باحتجاج رسمي على قرار الحكم باعادة ركلة جزاء للساحل، وجاء في كتاب كاظمة: «حكم المباراة احتسب ضربة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة قام بتنفيذها لاعب الساحل ودخل زميله منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء ليصدها حارس المرمى وتذهب الكرة الى اللاعب مرتكب الخطأ ليسجل هدفاً.

والغريب في الأمر بأن حكم المباراة قرر اعادة ركلة الجزاء، ما يؤكد اكتشاف الحكم للخطأ المرتكب من لاعب الساحل، لكنه اتخذ قرارا مخالفا تماما لنص المادة (14) من قانون كرة القدم تؤكد على احتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح فريق كاظمة.

