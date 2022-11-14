«هوكي السيدات» وصيفاً في «الكويت الدولية»

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أحرز منتخب الكويت لهوكي الجليد للسيدات وصافة بطولة الكويت الدولية التطويرية للعبة التي اختتمت مساء الاول من أمس في صالة نادي الألعاب الشتوية بعد حلوله بالمركز الثاني في حين توجت كولومبيا بلقبها وجاءت لوكسمبورغ ثالثة.

وجاء هذا الإنجاز اللافت لأزرق الهوكي اثر فوزه المثير على المنتخب الاماراتي 4 – 1 بعد أن قدمت لاعبات الكويت أحد أجمل لقاءاتهن بالبطولة ليرتفع رصيدهن الى 9 نقاط متفوقات على منتخب لوكسمبورغ الثالث صاحب الرصيد ذاته لكن بفارق المواجهات المباشرة فيما اكتفى المنتخب الاماراتي بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط. وتوج منتخب كولومبيا باللقب بعد تحقيقه الفوز الخامس له تواليا الذي جاء على حساب منتخب لوكسمبورغ بنتيجة مستحقة بواقع 4 -0 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة فيما تجمد لوكسمبورغ عند 9 نقاط ليحتل المركز الثالث. وفي مباراة ترتيبية فاز منتخب ايرلندا على نظيره أندورا 12 – 0 بعد مباراة من جانب واحد ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط ليظل بالمركز الخامس بينما تكبد منتخب أندورا صاحب المركز السادس والأخير خسارته الخامسة تواليا.

