وصول وفد «الفراعنة» على متن «الطائر الأزرق»

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وصل وفد المنتخب المصري لكرة القدم إلى البلاد على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية امس وذلك لمواجهة المنتخب البلجيكي في المباراة الودية الدولية المقامة على ستاد جابر يوم الجمعة المقبل، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية هي الناقل الرسمي لهذه المباراة وراعٍ رئيسي للحدث.

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تكون ناقلاً رسمياً وراعياً رئيسياً لهذا الحدث الاستثنائي المهم الذي يجمع بين المنتخب المصري الشقيق والمنتخب البلجيكي وتستضيفه دولة الكويت، كما تفخر الشركة بأن تكون جزءاً أساسياً من هذا الحدث، حيث ستقوم أيضاً الخطوط الجوية الكويتية بتخصيص طائرة لنقل المنتخب البلجيكي بعد انتهاء المباراة إلى الدوحة وذلك للمشاركة في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر الشقيقة، علاوة على ذلك تخصيص رحلة أيضاً لمغادرة المنتخب المصري».

وأضاف البستان: «أتت رعاية الخطوط الجوية الكويتية للحدث في إطار حرصها التام على دعم وتشجيع الرياضة والشباب والذي يأتي أيضاً ضمن أهدافها لتنفيذ برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية، كذلك فإن الشركة لا تألو جهداً في المشاركة بمثل هذه المناسبات كونها إحدى المؤسسات العريقة في الدولة ومن المهم مشاركتها وابراز دورها المجتمعي والخدمي للمجتمع».

واختتم البستان تصريحه قائلاً: «نتمنى للجميع التوفيق والسداد في هذه المواجهة الحماسية والمثيرة التي تجمع بين فريقين كبيرين وسيشاهدها الملايين حول العالم من مشجعي كرة القدم، ونأمل بأن تتكرر مثل هذه الاحداث على أرضنا الطيبة الكويت».

