تفوق القادسية وكاظمة والساحل في «قوى الطريق»

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توج القادسية اول من امس بلقب البطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى لفئة الشباب للفرق التي جرت على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي فيما نال كاظمة لقب فئة الاشبال وأحرز الساحل لقب فئة البراعم.وتمكن القادسية من حسم فوزه بمنافسات فئة الشباب بالسباق الذي كان لمسافة 4 كيلو مترات بعد أن حقق لاعبوه المشاركون أفضل النتائج بصورة جماعية في حين حل خيطان بالمركز الثاني فيما جاء كاظمة بالمرتبة الثالثة. وفي منافسات فئة الاشبال أحرز كاظمة المركز الاول بالسباق الذي أقيم بنفس المكان على مسافة 2 كيلومتر فيما احتل الجهراء المرتبة الثانية بينما ذهب المركز الثالث للساحل. أما في منافسات فئة البراعم التي أقيمت على مسافة كيلومتر واحد فتكمن الساحل من حسم السياق متقدما على كاظمة الذي حل ثانيا في حين جاء القادسية بالمركز الثالث.

وجاءت أبرز نتائج الفردي بإحراز لاعب خيطان فارس علي المركز الأول بفئة الشباب فيما نال لاعب كاظمة عبداللطيف فيصل المرتبة الأولى بسباق فئة الاشبال محرزا الذهب في حين نال اللاعب الواعد طلال مطلق من الساحل المركز الأول والميدالية الذهبية بسباق فئة البراعم.

