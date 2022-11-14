«يد القادسية» لمواصلة الانتصارات

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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصارته عندما يلتقي الفحيحيل في الـ05:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة قوية أخرى تجمع السالمية مع الصليبخات.

في المباراة الأولى يدخل القادسية اللقاء برصيد 4 نقاط من انتصارين وهو يأمل في مواصلة تحقيق الفوز والدخول بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب خصوصا أن البطولة تقام بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط وهو ما يعني أن كل مباراة هامة وحاسمة.

ويعتمد القادسية الذي يقوده المدرب الصربي بوزو روديك على مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين الياباني توكودا شينوسوكي والتونسي خالد بلحاج. في المقابل يمتلك الفحيحيل نقطة وحيدة حققها من التعادل مع كاظمة في الجولة الماضية بعد أن سقط بشكل مفاجئ أمام اليرموك في افتتاح البطولة وهو يطمح إلى عدم التفريط بنقطتي اللقاء اليوم على الرغم من صعوبة المهمة.

وفي المباراة الثانية يمني السالمية (نقطتان) النفس بتحقيق انتصاره الثاني في البطولة بعد الأول الجولة الماضية على برقان إذ بدأ السماوي البطولة بهزيمة أمام القادسية، وهو يقوده المدرب التونسي المنجي البناني كما يضم مواطنه اللاعب نور الدين ماوة، في الجانب الأخر يملك الصليبخات الرصيد ذاته نقطتين حققهما من فوزه الجولة الماضية على القرين بعد أن خسر في انطلاق البطولة أمام الكويت.