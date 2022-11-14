فوز التضامن على الكويت في «كرة السيدات»

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تغلب التضامن على الكويت 6 - 3 أول من أمس في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخة فريحة الأحمد بنادي الفتاة في انطلاق دوري كرة قدم الصالات للسيدات، وفي مباراة ثانية، سجل نادي الفتاة بطل الدوري الموسم الماضي بداية قوية بفوزه على فتيات العيون 5-0، ليحصد الفائزان أول 3 نقاط في رصيدهما.

جاءت المباراة الأولى متكافئة ومثيرة في تفاصيلها، وتمكنت فريق التضامن الوافد الجديد للدوري من تسجيل بداية قوية في الموسم الخامس للبطولة، وسجل للتضامن إيسابيل دي سوزا (هدفين)، فيما تناوبت إيمان الحيي، وانستازيا شينكو، وشروق باشا، وفجر أحمد على تسجيل الأهداف الأربعة الأخرى،

وسجل للكويت تايلا رودريغرز، وفجر العامر، وفرانشيسكا فاليريا.وفي المباراة الثانية، دانت الأفضلية منذ البداية لفريق المدرب الوطني محمد الكندري، حيث بسط نادي الفتاة أفضلية واضحة، وسجلت أهدافه على مدار شوطي المباراة هيفاء القدري، ونسيمة عبيد، ودينا علي، ومريم عبدالله، ومريم بارون.