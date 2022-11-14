64 متسابقاً شاركوا في «ريد بول - تحدي الجزيرة»

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نظَّم النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية سباق «ريد بول - تحدي الجزيرة» الذي أقيم اول من أمس السبت وسط جزيرة فيلكا في تجربة مميزة وفريدة ومليئة بالإثارة والحماس وذلك بحضور نائب رئيس النادي الدولي الكويتي أنور بوخمسين وأمين سر النادي عيسى حمزة وأمين صندوق النادي محمد بوخمسين ومدير عام النادي حمد معرفي وعضو الجمعية العمومية للنادي نوري بندر، ونجم الأزرق السابق سعد الحوطي.

وشارك في السباق الذي يعتبر خليطاً بين «الموتوكروس» و«الإندورو» 64 متسابقاً، جالوا طرقات الجزيرة المتعددة والمتنوعة ما بين رملية واسفلتية وصحراوية.

وأحرز المركز الأول في الترتيب العام البريطاني روس رذرفورد، وجاء ثانياً الأميركي دينيس ستابلتون، وحل في المركز الثالث معاذ الأنصاري. وفي فئة (MX2) جاء ستابلتون أولاً ومحمد الزيدان ثانياً، وعبداللطيف الخنة ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة أحرز رذرفورد المركز الأول، والأنصاري المركز الثاني، وصباح الناصر المركز الثالث.

أما في فئة (ADVENTURE) ففاز علي السالم بالمركز الأول، وحل اللبناني إيف خضرا ثانياً، وعلي البكر في المركز الثالث.

من جانبه، أكد مدير النتائج والتتبع الألماني فولفغانغ شنايدل إن التجربة كانت «فريدة ومميزة جداً» لأن السباق لم يكن «موتوكروس» ولا «إندورو» وهو أمر جديد لم يسبق له الإشراف عليه طول أكثر من 22 عاماً قضاها في هذا المجال.

وأضاف: «رغم أن الطقس كان سيئاً قبل يوم من السباق وهذا الأمر ليس بأيدينا، إلا أن التنظيم كان على أعلى مستوى، والجميع احترم مواعيد السباق بدقة وهذا أمر إيجابي جداً، المنافسة كانت قوية رغم أن بعض المتسابقين تنقصهم الخبرة، لكن السباق بشكل عام كان ممتعاً، خصوصًا أن دائرة السباق كانت تقريباً في مساحة صغيرة». وتابع: «أعجبني كذلك أن الجميع من متسابقين ومنظمين وإعلاميين كانوا في مكان واحد طوال الوقت وهو أمر إيجابي وممتع»، مشدداً على أهمية تكرار مثل هذا الحدث الجميل.

