السيف: تفاجأنا بعدد الحضور

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أكد مدير سباق «ريد بول – تحدي الجزيرة» حمد السيف أن هذا الحدث يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وتبلغ مسافته 17 كيلو متراً على طرق متعددة ومتنوعة الاسفلتية والرملية. وأضاف مسيرة السباق كانت بين المباني القديمة لجزيرة فيلكا ووسط طرقاتها، إلى جانب الشريط الساحلي حيث يشمل 6 أنواع مختلفة من التضاريس. وتابع السيف: «تفاجأنا بعدد المشاركين والجماهير، والأجواء في الجزيرة كانت ممتازة ولم تحدث أي إصابة لتركيزنا على عوامل الأمن والسلامة»، مشيراً إلى أن كل من شارك في السباق متحمس لتكرار هذا الحدث في السنة المقبلة. وأشار إلى أن الهدف من إقامة السباق في الجزيرة هو ابتكار حدث جديد يكون «علامة مميزة» لجزيرة فيلكا، لافتاً إلى أن النادي الدولي الكويتي سيسعى إلى تحويل هذا السباق من الصعيد المحلي إلى العالمي.

