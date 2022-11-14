عيسى حمزة: سعيدون بنجاح السباق.. وسنخاطب «الاتحاد الدولي» لتنظيمه على المستوى العالمي

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أعرب أمين سر النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة عن سعادته بنجاح سباق «ريد بول - تحدي الجزيرة» الذي أقيم اول من أمس السبت وسط جزيرة فيلكا، وقال حمزة إنه «سعيد بنجاح هذا الحدث التاريخي الرياضي السياحي الترويحي»، متوجهاً بالشكر لكل من أسهم في هذا النجاح ومتمنياً تكراره على المستوى العالمي.

وأضاف: «نظمنا هذا الحدث بالتعاون مع شركة ريد بول وأطلقنا عليه اسم (تحدي الجزيرة)، وشارك فيها 64 متسابقاً خاضوا التصفيات الأولية وتأهل منهم 34 متسابقاً للسباق النهائي الذي اشتمل على 3 فئات».

وتابع: «بعد يوم كامل من المنافسة توجنا الفائزين وسط إشادة واسعة من كل الحضور الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الجميل».

وأكد حمزة أن النادي الدولي الكويتي سيرفع تقريرا للاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) يستفسر فيه عن امكانية تنظيم مثل هذا السباق على المستوى العالمي في المستقبل القريب، واعداً بأن يضم السباق متسابقين عالميين على أعلى مستوى.

وتوجه بالشكر إلى مسؤولي الهيئة العامة للرياضة على تقديم التسهيلات لإنجاح هذا الحدث، كما شكر وزارة الدفاع على توفيرها الطيارة العسكرية، ووزارة الصحة العامة على توفيرها الكادر الطبي وطائرتي إخلاء طبي، ووزارة الداخلية على توفير الأمن من مخفر شرطة فيلكا، مثمناً بالوقت ذاته جهود اللجنة التي قامت بدورها بالكامل في تنظيم السباق».

