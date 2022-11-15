يـا أم الغيـث غيثينـا

كتاب النهار

بالزمن الماضي الجميل ومع دخول فصل الشتاء كانت تتغنى الفتيات في الماضي وقت انحباس المطر وتأخر نزول الغيث بهذه الاهزوجة الجميلة: (يا أم الغيث غيثينا خلي المطر ايينه بلي ثويب راعينا خلي العشيبة تنبت تنبت يرعاها طليينا) وكان الكبار يتوجهون بالدعاء إلى الله تعالى وإقامة صلاة الاستسقاء في المساجد، وللمطر تاريخ جميل مع اهل الكويت لكونه موسم الخير والربيع وبداية المخيمات الربيعية،



ولكن لكل ظاهرة طبيعية مرارة حتى تبين وتوضح قدرتها للانسان في بعض الاحيان حيث تضرر اهلنا في الماضي من هذه الظاهرة الطبيعية حيث في أكتوبر من عام 1882م - 1289هـ نزلت امطار غزيرة على البلاد سببت أضرارا كبيرة على الأهالي والطرقات وسميت هذه الأمطار الرحيبة لسقوطها بشهر رجب، وبعام 1934م تعرضت الكويت لأمطار كثيرة بشهر رمضان 1353هـ وأدى لهدم عدد من بيوت الطين لكون الكويت كانت تلقب بالماضي بمدينة (الطين) نسبة للبيوت كونها تبنى من الطين وعرفت بسنة الهدامة وفي عام 1954م حيث نزلت كيمة امطار كبيرة زادت عن كمية امطار الرحيبة والهدامة حيث وصل عدد المتضررين منها 18 الف نسمة تقريبا، وكل هذا نقول مقبول بذلك الزمن الماضي لقلة الامكانيات واغلب البيوت كانت من الطين والكويت كانت تتجهز لزمن الخير الموعود بسبب بدايات بيع النفط والتحضير للمستقبل القادم.



ولكن اليوم ونحن بلد يعد الاول خليجيا بكل شيء حيث بدأ التطور والتقدم في بداية 1958م حتى جاء الاستقلال في 19/6/1961م وبدأت الدولة الثالثة في الكويت كدولة حرة مستقلة تملك دستوراً ينظم العلاقة بين السلطات وبالبلاد ويعرف الحقوق والواجبات ويرتب العلاقة بين الحاكم والمحكوم،



وكلنا نعي ونعرف جيداً ان تقع دولة الكويت بين خطي عرض 28.45 و30.05 شمال خط الاستواء وبين خطي طول 46.30 و48.30 شرق خط جرينتش وتقع الكويت بالإقليم الجغرافي الصحراوي فمناخها قاري يتميز بصيف طويل حار وجاف وشتاء دافئ قصير ممطر أحيانا ونقدر ان نقول انه شحيح المطر، ولكننا نتمنى المطر لما فيه الخير للبلاد والعباد ولكن نزلت امطار الخير في عام 1997م تقدر بحوالي 114 ملم وهي كمية كبيرة مقارنة بالامطار التي نزلت بالعقود الخمسة الماضية مما جعل البلاد تغرق في مياه الامطار وكانت الاضرار اغلبها مادية حيث اغلقت الطرقات وعانى العديد من الخرير بالبيوت وغرق السراديب وتلف العديد من السلع بالمخازن،



ومن بعد ذلك بدأنا نسمع ونقرأ تصريحات السادة المسؤولين عن وزارة الاشغال العامة بمختلف قطاعاتها وان قبل كل موسم مطر انهم رصدوا الميزانيات وفرق العمل من اجل استقبال موسم الامطار وبكل عام بعد 1996م كان المطر شحيحاً جدا مما كان ساترا لأداء الوزارة المذكورة حتى وصل الزمن بنا لشهر نوفمبر من عام 2018م سجلت 261 ملم من الامطار حيث تجاوزت ضعف المعدل الذي تم تسجيله بعام 1997م وغرقت البلاد بصورة اكبر واعظم وكانت الخسائر بشرية ومادية كبيرة والحزن ليس على الماديات بقدر ما حزنا على البشر ومع العلم ان هناك هيئة تم انشاؤها كمساند ومساعد لوزارة الاشغال العامة وهي هيئة الطرق حيث ظهرت للوجود الكويتي في 23 يوليو 2014م يعني قبل اربعة اعوام من 2018م ومهامها نطاق عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري ينحصر في تخطيط و تصميم و تنفيذ الطرق السريعة والطرق الخارجية (الحدودية) وطرق الرئيسية الداخلية والطرق الشعاعية والبنية التابعة لها أما الطرق الأخرى فإن صيانتها تابعة لوزارة الأشغال، ويعني هذا ان كل الغرق والخراب الذي يحل بالكويتيين من نزول المطر بسبب اداء وزارة الاشغال الموقرة!



بس السؤال هنا كيف توجد وزارة وهيئة لنفس العمل؟ عجبي، وآخرتها يطلع لك مسؤول يقول للكويتيين شنو تبون اسوي اشرب ماي المطر النازل! كلام كان من مسؤول غير مسؤول فعلا وطق وسافر! كان الوصول للكرسي عن طريق الباراشوت صح، ومنها ككويتيين بتنا نخاف موسم المطر ونحذر منه لاننا صرنا نغرق في شبر ماي بسبب اداء وزارة الاشغال الموقرة وصيانتها وعقودها مع القطاع الخاص.



وبسبب غرقنا بشبر ماي مطر غيرنا وبدلنا كلمات اغنية طق يا مطر طق وصارت (خف علينا يا مطر بيتنا عتيج ومرزامنا مسدود وحني علينا يا غيوم المحبة لأن كويت اليوم مو كويت الامس) والبركة بالقائمين على وزارة الاشغال وعقود الصيانة والفساد العظيم، وهل سنبقى نقول هذي الكويت صل على النبي (ص)؟ والحين ما عاد في كلام نقوله ونكتبه سوى الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء ويجعل الامطار امطار خير وعز ورفاهية وان ينصلح حال الاشغال ويكون شغلها عدل مدل، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو قصة نائب ناسي الكويتيين؟ ونائب ثاني صاير طالب علم؟ الجواب للاول ما يفهم معنى المثل الكويتي العتيج اللي يقول (الخال خلي والعم ولي) والثاني يبي يدرس على حساب اللي صوتوا له يمه، وانت يوووز واركد يا مواطن.