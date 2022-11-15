من قانون ذوي الإعاقة 8/2010

جاء في المادة الـ(4): مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1 - الوقائيـــة والطبيـة والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل.
2 - الاجتماعية والنفسية.
3 - التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
4 - الرياضية والترفيهية.
5 - الإسكانية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6 - المواصلات.
7 - التأهيل المهني والعمل والتشغيل. ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.
- بمعنى أن الحكومة ملزمة بتقديم الخدمات كافة لذوي الإعاقة ومايستجد من خدمات في جميع المجالات ولم تحدد نوع الإعاقة وتتكفل بتلك الخدمات منذ نشر القانون بالجريدة الرسمية.