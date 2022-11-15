الحجز للحُكم مع مُذكرات أو مُستندات عَقَبة في طريق العدالة.. نحو تعديل نص المادة (68) مُرافعات رأي

كتاب النهار

غالباً ما تُقرر المحاكِم التي تنظُر الدَعَاوَى على مُختَلف درجاتها حجز الدَعوَى للحُكم بالرغم من طَلب أي من الخُصوم أجلاً للاطِلاع أو تقديم دفاع، فقد ترى المحكمة في بعض الأحيان انه لا يوجد داعٍ لتأجيل نظر الدَعوَى بحسب رؤيتها التي تختلف بحسب ظروف كل دعوى.

ومن ثَم تُقرر المحكمة حجَز الدَعوَى للحكُم مع أَجَل تُمكّن خِلالِه الخصوم من إيداع مُذكرات دفاع، وقلَّما ما تُصرح المحكمة بإيداع مُستندات أثناء فترة حجز الدَعوَى للحكُم، وذلك كون المُستندات ربما تكون مؤثرة بشكل كبير بما كان يستوجب على الخصوم تقديمها قبل حجز الدَعوَى للحكم.



وقرار المحكمة بحجز الدَعوَى للحُكم مع مُذكرات أو مستندات خلال أجل تقوم بتحديده، هو أحد حقوقها المنصوص عليها ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمادة (68) والتي تنص على أنه:

للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدَعوَى بتقديم مُستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة.

ويجوز لها عند حجز الدَعوَى للحكم أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.



وتقدم مُذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكُتاب أو بالتأشير على النُسخة الأصلية من الخصم أو وكِيله بما يفيد تسلمُه لصَورتها.

والنَصُ سالف الذِكر – بصياغتِه الحالية منح المحكمة الحق في تمكّين الخصوم من إيداع مُذكرات أو مُستندات خلال المواعيد التي تقوم بتحديدها دون إلزام عليها بتحديد مواعيد مُنظمة لكل من المدعي والمدعى عليه لتبادل المذكرات بإعلانها أو إيداعها قلم الكتاب.

وهو ما أدى من الناحية العملية إلى خلل في تنظيم عملية تقديم الدفاع أثناء حجز الدَعوَى للحُكم حيث إن النص على تمكّين المحكمة من حجز الدَعوَى للحُكم مع تقديم مُذكرات أو مستندات خلال مُدة محددة دون النص على إلزام المحكمة بتنظيم موعد الإيداع للخصوم لتبادل ما سوف يتم تقديمه يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والعملية على النحو الآتي:



المُشكلة الأولى:



مُخالفة نص المادة (113) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تُوجب على المحكمة عدم قبول مذكرات أو مُستندات دون اطلاع الخصم الاخر عليها، ولاسيما أن نُصوص القانون تقرأ كوحدة واحدة كالبنيان المرصوص تُساند بعضها بعضاً وتُكمل نواقصها بما يسبقها أو يلحقها من نصوص، ومن ثم وحيث ان كفالة حق الدفاع أمر أعلاه الدستور فهو إذن الأصل العام، بما يستوجب عدم جواز تقديم أي دفاع أو دفوع في غير حضور الخصوم واطلاعهم عليه حتى وإن كان هذا الدفاع غير مؤثر في الدعوى، وأن الاستثناء هو حق المحكمة في تمكين الخصوم من تقديم مُذكرات ومُستندات خلال حجز الدَعوَى للحكم وهو حق يجب تقييده وتنظيمه ووضع أُطر واضحة له حتى لا يطغى الاستثناء على الأصل بحيث يبقى حق الخصوم في الاطلاع على ما قُدم من دفاع أو مستندات قائماً حتى وإن تم تقديمه أثناء حجز الدَعوَى للحكم.



المشكلة الثانية:



تتجلى المشكلة الثانية فيما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بأن باب المُرافعة لا يغلق إلا بانتهاء الأجل المُحدد للخصُوم بإيداع المُذكرات ومن ثم يُمكن إبداء أي دفاع جوهري أو طلبات ضمن المذكرات التي يتم إيداعها أثناء حجز الدَعوَى للحُكم من دون أن يكون هناك إمكانية للخصم من الاطلاع على ما جاء بها وهو ما يؤدي بالقطع إلى الاخلال بحق الدفاع.



المشكلة الثالثة:



وهي دائماً ما تواجه الخصم الذي من المُفترض أن يتسلم نُسخة من المُذكرة أو المُستندات المودعة من قبل خصمِه للاطلاع عليها وعلى ما جاء بها – حيث يتوجب عليه دائماً المُتابعة بشكل يومي وربما يتم إيداع المُذكرة أو المُستندات من خصمه في اليوم الأخير من الموعد المُحدد للإيداع من قبل المحكمة ومن ثم لن يستطيع الاطلاع أو الرد عليها لانتهاء الأجل المحدد من قبل المحكمة للإيداع.



وما سبق كان عينة من بعض المُشكلات التي تواجه المُتقاضين بسبب حجز الدعاوى للحُكم مع مُذكرات أو مُستندات من دون وجود نص يُلزم المحكمة بتحديد موعد لكل خِصم يقوم خلاله بالإيداع والإعلان بالإيداع إن تطلب الأمر.

والمُعالجة القانونية لحل تلك المُشكلة – تتطلب أن يكون هناك تدخل تشريعي يضع ضوابط محددة تُلزم المحكمة بتحديد موعد لكُل خصم يقوم خلاله بإيداع المُذكرات والمُستندات وينظم كيفية اطلاع كل خصم من الخصوم على المُذكرة أو المستندات المُودعة خلال حجز الدَعوَى للحُكم وذلك حفاظاً على حقوق المُتقاضين وعدم إهدار النص الدستوري الذي أكد ضمن المادة (34) على ضمانة حق الدفاع دستورياً.



واستهداء ببعض التشريعات المماثلة يمكن تعديل نص المادة (68) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتصبح على النحو الآتي:

للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدَعوَى بتقديم مُستندات أو مُذكرات أو وسائل إثبات جديدة.

ويجوز لها عند حجز الدَعوَى للحكم أن تسمح بتقديم مُستندات أو مذكرات ختامية.



وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدَعوَى للحكم وجب عليها تحديد ميعاد للمدعي يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها بأي من طرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون أو باستلامها يدويا من إدارة الكُتاب، ويتم إيداع مُذكرات ومُستندات الخصوم لدى إدارة الكُتاب من أصل وعدد كافٍ من الصور للخصُوم وصورة لإدارة الكتاب يوقع عليها الموظف المختص، ويجب التأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمُه صورتها في حال الاستلام يدويا.



ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

والتعديل المُقترح على هذا النحو يضمن وضع نظام لتبادل المذكرات والمُستندات خلال فترة حجز الدَعوَى للحُكم يكفُل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما السير في عرض دفاعهما، ولاسيما ان كل خصم من الخصوم سوف يعلم مُسبقاً بالأجل المحدد لخصمه لإيداع مُذكراته أو مُستنداته ويبقى فقط عليه السعي للحصول على ما قُدم من إدارة الكتاب مالم تقرر المحكمة قيام الخصم بإعلانه قانونياً بما قُدم.



وجدير بالذكر أن هناك العديد من الدوائر القضائية سواء من محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف تقوم من تلقاء نفسها بتحديد موعد لكل خصم من الخصوم لتقديم المُذكرات والمُستندات وتبادُلها – وهو ما يُعد تطبيقاً صحيحاً لنص المادة (68) من قانون المرافعات.

