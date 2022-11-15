حلم حمد ينجزه تميم

كتاب النهار

أيام ويتحقق حلم بدأ قبل 12 سنة ألا وهو استضافة كأس العالم 2022 النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات والتي تتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وقد تأهل 32 منتخباً لهذه البطولة التي ستستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي. المهمة جدا صعبة ولكن الشباب القطري لايعرف المستحيل لقد سابقوا الزمن لكي يحققوا حلماً طموحاً بدأه الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني فهبوا لبناء بنية تحتية متكاملة وكذلك ملاعب وفنادق وتوسعة مطار حمد الدولي وطرق، ناهيك عن مترو الدوحة وهو شبكة قطارات سريعة تم إنشاؤه ليسهل عملية التنقل، كل هذه المشاريع وغيرها نفذت تحت إشراف سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.



تبدلت قطر لتصبح دولة عصرية في كل المقاييس فعندما تدخل الى اللؤلؤة تعتقد أنك في فينيسيا خليجية جميلة وحي كتارا الثقافي الذي أصبح قبلةً لزوار قطر وتزينت قطر لاستقبال المشاركين في المونديال من فرق واعلاميين وجماهير تم تسهيل دخولهم وتبسيط اجراءات وصولهم وتوفير السكن المناسب لهم وجلبت قطر أكبر باخرة في العالم لتكون سكناً للجماهير.



والملفت للنظر أن قطر تعرضت لأكبر هجوم ضد تنظيمها للمونديال بسبب حسد البعض وتوالت التصريحات المغرضة من بعض الاطراف ومنهم من استكثر أن تقام البطولة العالمية في دولة عربية ولكن أهل قطر سعوا للعمل والانجاز دون الالتفات للناعقين والحاسدين.



وها هي الدوحة تزينت وتجهزت لاستقبال الجماهير من كل صوب وحدب وستكون هذه النسخة من كأس العالم الأفضل على الاطلاق منذ أول نسخة عام 1930 وتحقق انجاز عربي رياضي كبير غير مسبوق هنيئا لقطر شبابها المخلص الذي واصل الليل بالنهار حتى يتوج هذا العمل الكبير بالنجاح.