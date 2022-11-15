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وطن النهار

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سمو أمير البلاد بعث ببرقية تعزية للرئيس التركي


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لجميع الشرائع والقيم الإنسانية. سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.


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