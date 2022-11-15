فيصل النواف: انضمامي لـ«الحرس الوطني».. شرف لا يُقدر

وطن النهار

أعرب الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني عن شكره وتقديره للقيادة السياسية بتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني، معتبراً أن الانضمام للحرس الوطني شرف لا يقدر، داعياً الله أن يوفقه في سبيل النهوض بهذه الأمانة مما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء الوطن، مشدداً على أنه سيكون في حالة متابعة مستمرة للأداء وعلى استعداد للتغيير والتطوير في جميع المجالات.

وقال نائب رئيس الحرس الوطني خلال لقائه في الرئاسة العامة للحرس الوطني وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، حيث قدموا له التهنئة بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني: «أنقل لكم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني شفاه الله وعافاه، وتمنياتهم لكم بالتوفيق».

وأضاف: «يطيب لي أن أعرب عن جزيل شكري وتقديري للقيادة السياسية بتعييني نائباً لرئيس الحرس الوطني، فالانضمام لهذا الكيان الوطني شرف لا يقدر، راجياً من المولى تبارك وتعالى أن يوفقني وزملائي في سبيل النهوض بهذه الأمانة، ما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء الوطن، انطلاقاً من الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة السياسية للحرس الوطني فإنني أشد على أياديكم لبذل المزيد من الجهود والتفاني والتدريبات بروح التضحية والفداء مع ضرورة التعاون والتنسيق بين قطاعات الحرس بلوغاً لمستويات راقية في الأداء من أجل القيام بواجبنا الوطني بكل كفاءة واقتدار»،

داعياً إلى أن «يظل صرح الحرس الوطني نموذجاً يحتذى به في الانضباط وفرض هيبة القانون ونشر الأمن والأمان في ربوع البلاد، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تحتم علينا السعي بإخلاص نحو الارتقاء بمنظومة الحرس الوطني، وسنكون دائماً في حالة متابعة للأداء وعلى استعداد للتغيير والتطوير في كافة المجالات العسكرية والأمنية والفنية والإدارية، ليقوم الحرس الوطني بالمهام المكلف بها على أكمل وجه وأن يكون رهن الإشارة وفي حالة تأهب مستمر لمساندة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية».

من جهته، رحب وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بالفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد، وهنأه على ثقة القيادة الحكيمة في شخصه الكريم بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني.

وقال: «اليوم وأنتم تكملونَ هذه المسيرةَ المشرفة، نعاهدُ الله ونعاهد القيادة السياسية ونعاهدكم بأن نظلَ عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة جنوداً أوفياء لوطننا الغالي نذودُ عنه بالغالي والنفيس، ونسألُ الله لكم التوفيقَ والسدادَ لما فيه خيرُ الكويت وتقدمها ورفعتها في ظل قيادتها الحكيمة».

