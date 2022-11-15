«شؤون اللاجئين»: معتزون بشراكتنا مع الكويت

وطن النهار

أعربت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت نسرين ربيعان عن اعتزازها بالشراكة مع دولة الكويت وتقديمها الدعم الانساني للأشخاص المهجرين قسرا والتي تعد امتدادا لدورها ونهجها وتضامنها الإنساني معهم.

جاء ذلك في تصريح صحافي لربيعان على هامش انطلاق فعاليات ورشة عمل (الاستعداد الأولي لوضع الطوارئ - اللجوء الجماعي) التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بكلية الأمن الوطني والتي تستمر حتى 17 الحالي. وقالت ان الاستشعار للحالات الطارئة والاستعداد لها وعمل التدابير الاحترازية لمواجهتها يعتبر من أهم أعمال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي للتعامل مع التحديات الصعبة للأمن الوطني.

وأوضحت أن المفوضية تشارك في جميع حالات الطوارئ بتقديم الدعم الفني للحكومات والتنسيق معها لتوفير المساعدات والإغاثة للمحتاجين بما في ذلك الوزارات المختلفة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمعات المضيفة ومجتمعات اللاجئين.

