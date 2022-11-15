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وزير التربية: جائزة محمد بن زايد تعزِّز مكانة «المُعَلِّم» في الميدان التربوي


قال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ان جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم تعزز مكانة المعلم في الميدان التربوي.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير عقب استقباله الأمين العام للجائزة الدكتور حمد الدرمكي والوفد المرافق له وذلك لتكريم المعلمتين المتأهلتين من المرحلة الأولى في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم وهما المعلمة شريفة المطوع والمعلمة ثمر الشناوي.
واكد الوزير العدواني اهمية الجائزة ومعاييرها في الارتقاء بأداء وجودة المعلمين وفقا لأفضل المعايير العالمية التي تسهم في تحقيق استدامة التعليم من خلال تمكين المعلم. واعرب عن شكره لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديم أشكال الدعم كافة لإبراز دور المعلم وتكريمه وتعزيز الحراك التربوي محليا وعربيا ودوليا.


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