سلطان بن سعد: علاقات الكويت والرياض على أعلى المستويات

وطن النهار

وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد، سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت، بأنها «علاقات ممتدة منذ القدم، وهي في تطور وتنسيق دائم ومستمر على أعلى المستويات، وهناك توجه واحد ومصير مشترك بين الدولتين، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الشعوب ولا تحتاج هذه العلاقات الى أي تأكيد أو أي تصريح».

جاء هذا على هامش افتتاح «الديوانية الدبلوماسية» في مقر السفارة، وهي الأولى من نوعها في الكويت، بحضور عدد كبير من القناصل والدبلوماسيين العرب والاجانب المعتمدين في البلاد، وكانت لافتة المشاركة النسائية الكبيرة في هذه الفعالية.

وفي تصريحات للصحافيين، قال السفير السعودي: «وفقنا باختيار الفكرة، بأن نجمع اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الكويت لما هم في مرتبة نائب السفير وما دون، في هذه الديوانية الدبلوماسية»، مضيفا: «عادة السفراء هم الذين يزورون الديوانيات في الكويت اكثر من اعضاء البعثات، لذلك خطرت لي فكرة بأن نجمع اعضاء السلك الدبلوماسي في ديوانية لهم، اطلقنا عليها تسمية (الديوانية الدبلوماسية)، والحمد لله، فان الحضور كان جميلا وكثيفا جدا وهذه هي الخطوة الأولى، وستتكرر كل شهرين أو كل 3 أشهر، وقريباً سنفتح ديوانية السفارة للجميع».

وفيما يتعلق بديوانية المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت (البيت السعودي المفتوح)، أوضح الأمير سلطان أن هذه الديوانية تستقبل المواطن فقط للتعرف على اعضاء البعثة.

وفي موضوع التأشيرات، أكد السفير السعودي، ان «التأشيرات لم تعد محصورة على العمرة فقط، والان سمحت المملكة بالتأشيرة السياحية عن طريق المواقع الالكترونية وهي تصدر مباشرة، وخلال 10 دقائق كحد اقصى، من دون الحاجة للحضور أو مراجعة السفارة، ويصبح بامكان السائح الذهاب الى المملكة والتنقل بكل حرية وفي اي مكان من دون قيود او شروط ويؤدي مناسك العمرة بكل اريحية».

