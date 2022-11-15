الجيش يحقق مراكز متقدمة في «مسابقة حفظ القرآن» بالسعودية

وطن النهار

اختتمت صباح أمس في مكة المكرمة، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة و بمشاركة 27 دولة إسلامية شقيقة وصديقة و 139 متسابقاً من العسكرين. ‏‎من جهته اشاد رئيس الوفد الكويتي العقيد ناصر مرزوق النصافي بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة، واعرب عن بالغ فخره وسعادته بأداء الوفد الكويتي المشارك في المسابقة حيث حصل على المركز الأول في فرع التلاوة العقيد احمد عبداللطيف الغانم من الجيش الكويتي كما أحرز باقي الوفد مراكز متقدمة.

