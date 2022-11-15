loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجيش يحقق مراكز متقدمة في «مسابقة حفظ القرآن» بالسعودية


اختتمت صباح أمس في مكة المكرمة، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة و بمشاركة 27 دولة إسلامية شقيقة وصديقة و 139 متسابقاً من العسكرين. ‏‎من جهته اشاد رئيس الوفد الكويتي العقيد ناصر مرزوق النصافي بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة، واعرب عن بالغ فخره وسعادته بأداء الوفد الكويتي المشارك في المسابقة حيث حصل على المركز الأول في فرع التلاوة العقيد احمد عبداللطيف الغانم من الجيش الكويتي كما أحرز باقي الوفد مراكز متقدمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة