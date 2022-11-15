«الهلال الأحمر» أطلقت «بيئتنا مسؤوليتنا»

وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر اطلاق الحملة التوعوية البيئية «تقدر.. بيئتنا مسؤوليتنا» لمواجهة التحديات البيئية في العالم المعاصر التي تحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومات والأفراد.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي في كلمة له بمناسبة انطلاق الحملة ان قضية البيئة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ناجمة عن تدخل الانسان في آلية النظم البيئية ما أدى إلى حدوث خلل في اتزانها الطبيعي.

وأكد الحساوي أهمية حملات التوعية البيئية في تعريف فئات المجتمع وصناع القرار بالقضايا والمشكلات البيئية وتحفيز المواطنين على المشاركة في الجمعيات البيئية.

