loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الهلال الأحمر» أطلقت «بيئتنا مسؤوليتنا»


أعلنت جمعية الهلال الأحمر اطلاق الحملة التوعوية البيئية «تقدر.. بيئتنا مسؤوليتنا» لمواجهة التحديات البيئية في العالم المعاصر التي تحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومات والأفراد.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي في كلمة له بمناسبة انطلاق الحملة ان قضية البيئة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ناجمة عن تدخل الانسان في آلية النظم البيئية ما أدى إلى حدوث خلل في اتزانها الطبيعي.
وأكد الحساوي أهمية حملات التوعية البيئية في تعريف فئات المجتمع وصناع القرار بالقضايا والمشكلات البيئية وتحفيز المواطنين على المشاركة في الجمعيات البيئية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة