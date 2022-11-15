بوقماز: نقدِّر العمل النقابي وخدمته العامة

وطن النهار

أثنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتورة أماني سليمان بوقماز على دور نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامه وماتقوم به من اعمال ونشاطات تنعكس ايجابا على الموظفين والوزارة بشكل عام، معربة عن تقديرها التام للعمل النقابي وخدمته للصالح العام.

جاء ذلك خلال استقبال بوقماز لوفد نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة المتمثل برئيس مجلس الإدارة أنور العازمي وأعضاء مجلس الإدارة محمد العجيري واحمد الفتح حيث قدموا لها جملة اقتراحات املين ان تلقى اهتماما كبيرا كونها تخص الموظفين بالوزارة ومن اهمها سرعة الانجاز والبت بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2022 بتاريخ 24/10/2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية وذلك لوجود فراغ كبير بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة و لتخفيف العبء علي شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين لتولي معظمهم مسؤولية أكثر من مكان ووعدت معاليها بانهاء هذا الملف في أقرب وقت.

فيما كان المقترح الاخر مشكلة (بدل المناطق النائية لمحطة كبد) لبعض موظفي الوزارة العاملين بها والظلم الواقع عليهم بعد صدور قرار وقف البدل عنهم وتم شرح أبعاد الموضوع وملابساته للوزيرة التي ابدت اهتماماً بالموضوع ووضعته في أولوياتها.

كما قدمت النقابة مقترح نقل القطاعات والإدارات ذات الطابع الهندسي خارج المبنى الرئيس للوزارة إلى الأماكن المخصصة لهم خارج المبنى لأن الطاقة الاستيعابية للمبنى الرئيسي لا تتناسب وعدد العاملين به بالوقت الحالي و لقلة الأماكن للقطاعات الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بالمبنى الرئيسي وأيضا لما يتعرض له موظفي الوزارة العاملين بالمبنى الرئيسي من معاناة ومشقة أثناء الحضور والانصراف والانتظار لفترات كبيرة وخاصة خلال وقت الانصراف ووجد هذا المقترح قبولاً من الوزيرة ايضا ووعدت بدراسته ومناقشته مع المعنيين بالوزارة.

وقدم كذلك مقترح (إقرار حافز تشجيعي لموظفي بعض الإدارات التابعة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية) وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من قبيل التحفيز والتشجيع للموظفين العاملين بها نظرا لطبيعة عمل هذه الإدارات الشاقة.

