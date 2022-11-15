البرجس: 36 خدمة إلكترونية للمسجلين في «هيئة القُصَّر»

وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصَّر بالإنابة المهندس حمد البرجس حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي الحكومية التي تستهدف تحويل وتغيير إجراءات العمل والنماذج والعمليات والاتصالات لدى الهيئة باستخدام التقنيات الرقمية مع استحداث تطبيقات واستخدامات متطورة في تقديم الخدمات الالكترونية الى المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح البرجس في تصريح صحافي ان الهيئة وفي اطار خطتها الإعلامية الرامية لتعريف الجمهور بخدماتها الالكترونية افتتحت يوم أمس جناحها في مجمع الأفنيوز والذي يعرض الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الالكتروني وعددها 46 خدمة وكذلك الخدمات التي تقدمها عبر تطبيق سهل وعددها 36 خدمة.

وشدد البرجس على أهمية التوسع في الخدمات الالكترونية واستخدامها من قبل الجمهور لما في ذلك من عوائد إيجابية عديدة منها توفير وقت وجهد المراجعين وتسهيل وسرعة حصولهم على الخدمة وإنجاز معاملاتهم على مدار الساعة، إضافة لرفع كفاءة وفعالية الجهات في تقديم الخدمات وحوكمة أدائها.

وأوضح أن الهيئة تسعى الى زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر التطبيق، وهو ما يعزز من سعي الهيئة للمساهمة بفعالية في خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.

يذكر أن «سهل» تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر 2021 ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.

