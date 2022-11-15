«المواصلات» تستقبل الراغبين في شغل الوظائف الإشرافية

وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات عن فتح باب الترشح للوظائف الإشرفية للموظفين الراغبين حسب شروط شغل تلك الوظائف الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم أول أمس الأحد وحتى نهاية دوام يوم 8/12/2022، داعية الراغبين في الترشح لشغل أي من الوظائف الشاغرة لتقديم طلباتهم حسب النموذج المعتمد مع إرفاق السيرة الذاتية في إدارة الشؤون الإدارية.

وقال وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب في تصريح صحافي إنه يجب على المتقدم للترشح للوظائف الإشراقية أن يكون مستوفياً كل الشروط الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته ومستوفياً الحد الأدنى لشغل الوظائف الإشراقية حسب المؤهل العلمي والخبرة وهي علي النحو التالي أولا مدير الإدارة على أن يحمل مؤهلا جامعياً تخصصيا وخبرة لا تقل عن (10 سنوات) فعلية في مجال العمل، ثانيا المراقب يجب ان يحمل مؤهلاً جامعيا تخصصيا مع خبرة لا تقل عن (8 سنوات) فعلية في مجال العمل، ثالثا رئيس القسم على أن يحمل مؤهلا جامعيا تخصصيا مع خبرة لا تقل عن (6 سنوات) فعلية.

