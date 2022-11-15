«التطبيقي»: توفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل الصحي

وطن النهار

أكد عميد كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور بدر الخلف أمس الاثنين حرص الكلية على تحسين العادات الغذائية التي تنعكس إيجابا على صحة أفراد المجتمع والسعي إلى توفير كوادر وطنية واعية ومؤهلة للعمل الصحي بكل جوانبه. جاء ذلك خلال افتتاح (المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني) المقام بتنظيم كلية العلوم الصحية بالهيئة وبرعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

وأضاف الخلف في كلمته ان المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية وتوصيات في علوم الأغذية والتغذية والصحة العامة والبدنية يستفيد منها الاختصاصيون من خلال المناقشات وتبادل المعلومات والحصول على أحدث الأبحاث في مجالات التغذية والصحة البدنية وعامة المجتمع.