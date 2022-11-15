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فتح باب حجز المخيَّمات الربيعيّة «أون لاين» اليوم

فايز الزعل
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الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

أعلنت البلدية عن فتح باب حجز المخيمات في 34 موقعا تم تحديدها لإقامة المخيمات الربيعية لهذا الموسم الذي يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والاحمدي حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا والمنطقة الجنوبية 16 موقعاً وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط، بمناسبة إطلاق حملتها التوعوية للحفاظ على نظافة البر تحت شعار «حلاة البر نظيف».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري في تصريح صحافي بأن البلدية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بموسم التخييم الربيعي ووضعت عددا من الاشتراطات والضوابط لترخيص المخيمات تضمنت عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة، على أن تتم إقامة مواقع الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم فضلا عن الآلية المتبعة لحجز موقع المخيم عبر الرابط https://camp.baladia.gov.kw/ في الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت.


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