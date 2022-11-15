«لجنة العاصمة» وافقت على تطوير شاطئ الشويخ

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي على طلب البلدية قطاع المشاريع تخصيص مطاعم ومقاهٍ بدون شيشة في منطقة أسواق الري.

ووافقت اللجنة برئاسة العضو فهد العبد الجادر على مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، ووافقت على طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقاً في منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة ج كمركز مراقبة لها،

ووافقت اللجنة أيضا على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لاقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة الدعية قطعة رقم 3، كما وافقت اللجنة على طلب الديوان الأميري المتعلق بنقل تخصيص شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الى البلدية.

ورفضت اللجنة طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للامام والمؤذن لمسجد خليل الصالح في منطقة الدوحة السكنية قطعة رقم 1، وأحالت اللجنة طلب امتداد شارع باسم ثنيان ثنيان الغانم الى الجهاز التنفيذي، فيما أبقت اللجنة في جدول اعمالها على البند المتعلق بالمبادرة الخاصة بتجميل مدينة الكويت، وطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن موقع بديل لقسائم شرق الصناعية.