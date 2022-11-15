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وطن النهار

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رفع سيارات مهملة ومخلفات في العاصمة


قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة سعد الخرينج انه تم التعامل مع عدد من الشكاوى تمثلت في رفع سيارات نظرا لانتهاء المهلة القانونية لملصق الإنذار ولعدم استجابة ملاكها،
وتم رفعها و إرسالها لموقع حجز البلدية،إلى جانب رفع مخلفات أوراق أشجار متساقطة ورمال من منهول وقد تم تنظيف المنهول بالكامل والتأكد من أن تصريف المياه يعمل بالشكل الصحيح فضلا عن التعامل مع شكوى بوجود مخلفات تشوه المنظر العام برفعها وتنظيف المكان بالكامل.
ولفت إلى أن جميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق لا تألو جهداً في التعامل مع الشكاوى التي تتعلق بالنظافة و متابعة ومحاصرة الباعة الجائلين ورصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


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