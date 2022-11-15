المطيري: التوعية الصحية تحد ارتفاع الحالات المرضية

وطن النهار

أطلقت وزارة الصحة، فعالياتها وأنشطتها التوعوية والتثقيفية، بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز التوعية الصحية والثقافة العلاجية لدى المرضى ومرافقيهم، في حين أقام قسم صيدلية الكلى التابع لمستشفى مبارك الكبير صباح أمس في مركز مبارك العبدالله الصباح لغسيل الكلى، برنامجا توعوياً بهذه المناسبة بالتعاون مع قسم التغذية والاطعام.

وأكد رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية في إدارة منطقة حولي الصحية عبدالله المطيري، حرص وزارة الصحة على نشر التوعية الصحية وتعزيز الثقافة العلاجية لدى المرضى، مشيرا إلى أن قسم التوعية الصحية والاعلام يقوم بجهود كبيرة بكل ما من شأنه المساهمة في تخفيض معدلات الاصابة بالامراض في مختلف انواعها، موضحا أنه يعملون على نشر الثقافة وتعزيز التوعية المجمتعية للحد من ارتفاع حالات الاصابة بالامراض، إلى جانب اعتماد نظام غذائي صحي للافراد الأصحاء لتفادي الوعكات الصحية.

وشدد على اهتمام وزارة الصحة في مختلف القطاعات والادارات على استمرار الفعاليات السنوية الهادفة وتخصيص البرامج الكفيلة بإيصال الرسائل الصحية للمواطنين في مختلف المناسبات كل حسب تخصصه، موضحا أن المناسبة الحالية تستهدف مرضى السكر لتعريفهم على طرق التغذية الصحية واستخدام الادوية بالشكل السليم، لافتا إلى ان الكثير من المرضى غير ملمين بالاعراض الجانبية للادوية، كما أن آخرين ليسوا على دراية في كيفية استخدام العلاج. وأضاف: أن هذه الفعالية تعتبر يوما مفتوحا يتيح للمراجعين كيفية استخدام الادوية الاستخدام الانسب، مؤكدا على ضرورة معرفة المراجعين باهمية الادوية وطريقة استخدامها واعراضها الجانبية، بما يعزز ثقافتهم ويساعدهم على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في حال نزول السكر في الدم او العكس.

ونوه إلى أن الجهة المختصة دائما تعمل وبشكل دوري على إقامة البرامج التوعوية الهادفة في مختلف المواقع، إيماناً منها بأهمية نشر التوعية الصحية بين المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن قسم الاحصاء في وزارة الصحة متابع جيد للوضع الصحي من خلال رصد الحالات المصابة في جميع المستشفيات بشكل سنوي. ورأى المطيري، أهمية المراجعة بين الحين والآخر لاجراء الفحوصات اللازمة لاسيما الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مشيرا إلى أن السكر عبارة عن نوعين الاول يصيب الاطفال والثاني يصيب الكبار، معربا في نفس الوقت عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم اليوم العالمي لمرض السكر، والشكر موصول لرئيس قسم الصيدلة في مستشفى مبارك الكبير د. أفراح التركي ومسؤولة صيدلية بمركز مبارك الكبير لغسيل الكلى د. بشاير العطوان.

