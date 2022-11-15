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سفير إيطاليا: تبادل ثقافي مع الكويت

سميرة فريمش
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الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

أعرب السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي عن سعادته لافتتاح النسخة السابعة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم في مقر إقامته مساء امس الأول تحت شعار المؤانسة والاستدامة والابتكار في إشارة إلى مكونات المطبخ الإيطالي للحفاظ على صحة الناس وحماية الكوكب وهي الخصائص الثلاث التي تم التأكيد عليها فيه نسخة هذا العام.
واوضح أن الشيف الإيطالي إيمانويلي، في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، هو العقل المدبر لتنظيم افتتاح الأسبوع ، موضحا ان الطعام الايطالي سيتم الاحتفال به في العديد من مطاعم الفنادق الرئيسة في الكويت. واشار بالدوتشي - في تصريحات للصحافيين - أنه اعتبارا من يناير 2022 زادت صادرات المأكولات والمشروبات الإيطالية في الكويت بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت نسبة التوسع في مبيعات الإيطالية 60%، وفقًا لسلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية الثلاثة في الكويت، لافتا لوجود إمكانية كبيرة لزيادة هذه المعدلات.


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