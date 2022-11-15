السفارة الكورية نظَّمت فعالية «تشجير الكويت»

وطن النهار

نظمت سفارة كوريا لدى الكويت والجالية الكورية بالتعاون مع شركة نفط الكويت فعالية تشجير تحت عنوان «تخضير الكويت» في محمية العبدلية الطبيعية التابعة لشركة نفط الكويت.

حضر الفعالية سفير كوريا لدى تشونغ بيونغ ها، ورئيس جمعية الجالية الكورية في الكويت السيد جونغ سونغ، ومدير المجلس الاستشاري الوطني للوحدة في كوريا (فرع الكويت) جونغ هيون سيك، ورئيس آمري علاقات عامة فهد إبراهيم، كبير آمري العلاقات العامة مي بن رضا اضافة الى عدد من المتطوعين من الشركة.

وبهذه المناسبة، صرح سفير كوريا بأن القضايا البيئية لا تؤثر فقط على جودة الحياة للمواطن، بل وتشكل أيضا خطرا على بقاء البشرية ورفاهيتها عبر الحدود الوطنية، لذا هناك حاجة الى تعاون دولي قوي واستجابة مشتركة في هذا الصدد. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الفعالية ستتم اقامتها سنويا وليس هذا العام فقط ، ما يعكس جهود ومساهمة الجالية الكورية في جعل المجتمع الكويتي أكثر استدامة.

وبدوره قال رئيس جمعية الجالية الكورية جونغ سونغ أنه يشعر بفخر شديد لمشاركة الجالية الكورية الفعالة والنشطة في هذه الحملة البيئية التي تهدف الى تعزيز الشعور بالانتماء الى المجتمع المحلي و لعب دور فاعل فيه.

