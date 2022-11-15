الأولى

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان مجلس الوزراء ناقش برنامج عمل الحكومة 2022-2026 في جلسته التي عقدت امس.

وذكر ان المجلس قرر الموافقة المبدئية على برنامج عمل الحكومة 2022-2026 مع تكليف لجنة اعداد البرنامج برفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لاعتماده تمهيدا لاحالته إلى مجلس الأمة اعمالا لأحكام المادة (98) من الدستور.



وأشارت مصادر الى ان البرنامج سيتضمن اعادة النظر في الرواتب وزيادة المساعدات الاجتماعية ومخصصات ذوي الاعاقة بالاضافة الى مخصصات طلبة التعليم العالي مؤكدة ان بنود البرنامج ستتمحور حول مبدأ دولة رخاء ورفاه بما يكفل تحسين معيشة المواطنين والتفاعل مع تطلعاتهم ومعالجة همومهم.

من جهة أخرى يعقد مجلس الأمة جلسة عادية اليوم وغدا لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس وطلبات رفع الحصانة.



ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى على ان يلي ذلك بند طلبات رفع الحصانة النيابية عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي ومن ثم بند الإحالات.

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري يليه انتخاب أعضاء للبرلمان العربي ثم استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان.



ومن البنود المدرجة على الجدول الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019 - 2020 والكتاب الموجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020 - 2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصر أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما تم رصده خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.